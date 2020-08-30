Demet Akbağ'dan duygulandıran Zafer Çika paylaşımı

Eşi Zafer Çika'yı geçtiğimiz sene trafik kazasında kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Zafer Bayramı'nı kutlayan Akbağ, ardından 30 Ağustos doğumlu olan eşini andı.

Eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini yayınlayan Demet Akbağ, paylaşımına, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız, bizim ailenin de özel günüdür aynı zamanda. Zafer'im ve kardeşim Kemal'in de doğum günü olması sebebiyle" notunu düştü.

Öte yandan Demet Akbağ, geçtiğimiz aylarda 20 yıllık hayat arkadaşını Nazım Hikmet'in dizelerini paylaşarak anmış ve "Kaldı işte; çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda..." demişti.

Zafer Çika, 13 Mart 2019 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybetmişti.