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HaberlerMagazin Haberleri Demet Özdemir açıkladı! Engin Hepileri 'Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrıldı
20.11.2020 - 15:02 |

Demet Özdemir açıkladı! Engin Hepileri 'Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde bir ayrılık yaşandı. Sürpriz ayrılığı dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Demet Özdemir açıkladı! Engin Hepileri 'Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrıldı
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Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde şok bir ayrılık yaşandı. Dizide Faruk karakterine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu Engin Hepileri’nin artık hikayede olmayacağı ortaya çıktı.

Engin Hepileri, Instagram hesabından “Yeni heyecanlar. Yeni başlangıçlar” notuyla yeni bir projesinin olduğunu duyurdu. Bu paylaşıma yorum bırakan Demet Özdemir ise ayrılığı mesajıyla onaylamış oldu.

'ŞAHANEYDİ SENİNLE SETTE OLMAK'

Oyuncunun paylaşımına 'Doğduğun Ev Kaderindir’deki partneri Demet Özdemir, yorum bıraktı.  Özdemir, “İyi ki… Canım @hepileriengin her zaman şahaneydi seninle sette olmak, çalışmak bir gün başka bir yerde yeniden” diyerek veda mesajı paylaştı.

Bu paylaşım ile birlikte 'Faruk' karakterinin artık diziye yer almayacağı da ortaya çıktı.

Demet Özdemir açıkladı Engin Hepileri Doğduğun Ev Kaderindirden ayrıldı

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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