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30.08.2020 - 13:44 |

Demet Özdemir'den dans şov

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya sayfasından paylaştığı dans videosuyla dikkat çekti.

Demet Özdemir'den dans şov
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Özdemir, son olarak dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir’in yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Güzel oyuncu, paylaşımına, “Biz biraz eğlendik. Zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil” notunu düştü.

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Demet Özdemir'in merak edilen lüks evi

RICKY MARTIN TAKİP ETTİ

Instagram'da yaklaşık 11 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'i geçtiğimiz hafta, Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin takibe almıştı. Martin'in bu hamlesini karşılıksız bırakmayan Özdemir, ünlü şarkıcıyı geri takip etmişti.

Demet Özdemirden dans şov

 

    30 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ağustos 2020 magazin haberlerini sizler için derledik
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    Cadde Yazarları

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