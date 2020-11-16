Demet Özdemir'in set arası yemek keyfi

Rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizi seti arasında Vadistanbul'a gelerek yemek yiyen Demet Özdemir, çekimlerin güzel gittiğini ve sette çok eğlendiklerini söyledi. Boğaz'da villa satın almak istediği iddialarıyla ilgili soruları gülerek yanıtsız bırakan güzel oyuncu, son dönemde çok konuşulan dans videoları hakkında sorulan sorulara Biraz üşütmüşüm hava da çok soğuk daha sonra konuşuruz." yanıtını verdi.