Demet Şener makyajsız görüntülendi

Estetiğe karşı düşünceleri sorulan Demet Şener, “Estetiği karşı değilim. Dudaklarımda 25 yıldır dolgu var. Onun dışında botoksum, hiç bir estetiğim yok. Kim ne isterse onu yaptırsın. İleride ben de yaptırırım. Hatta şimdi doktoruma söyledim, ‘Ne olur biraz yap’ diye. O da ‘Şu an seni çok dondurmak istemiyorum’ diyerek reddetti. Artık küçük küçük yaptıracağım. 43 yaşındayım. Benim için bakım çok önemli. Çok hassas bir cildim var. Herkes gibi çok elletemiyorum, iğneli şeyler yaptıramıyorum” dedi.

Ev işleri konusunda erkeklerin de eşlerine yardımcı olabileceğini söyleyen Şener, “Benim ağabeyimin oğlu 18 yaşında, Londra’ya okumaya gitti. Her işini kendi yapabiliyor. Böyle çocuklar ileride evlenince eşlerine de yardımcı oluyor. İrem’e de, Ömer’e de eşit davranıyorum. 'Kızım bardağını mutfağa koy' diyorsam, Ömer’e de diyorum. Cenk de evde gerekiyorsa her işi yapar” şeklinde konuştu.