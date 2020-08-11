Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni sezonda izleyici ile buluştu. Sabah programlarına yeni bir soluk getiren ikili Demet Akalın ve Alişan'ın programı her sabah ekrana geliyor.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Her sabah farklı konuklar ve yemek tarifleri ile seyirci karşısına çıkan Demet Akalın ve Alişan'ın programı Star TV'de her sabah saat 09.45'te başlıyor.

DEMET AKALIN İLK KEZ MUHABİRLİK YAPTI

10 Ağustos Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelen programda Demet Akalın muhabirlik yaptı. Ezgi Mola ile olan röportajı çok konuşulan Demet Akalın sorduğu sorularla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.