02.02.2021 - 12:04 |
'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ı neden Akalın'ın yerine Buse Varol sundu? Alişan açıkladı
Star TV'de hafta içi her gün ekranlara gelen 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında bugün Demet Akalın yer almadı. Akalın yerine Alişan'a eşi Buse Varol eşlik etti. Cumartesi günü Eliz adını verecekleri ikinci çocuğunu doğuracak olan Varol'un canlı yayına çıkarak şarkı söylemesi dikkat çekti. Peki Demet Akalın neden canlı yayına çıkmadı? Alişan'dan açıklama geldi.
Birkaç gün sonra ikinci kez anne-baba olacak olan Alişan ile Buse Varol, bugün canlı yayında buluştu. Varol, cumartesi günü gerçekleşecek doğum öncesi canlı yayına çıkarak şarkı söyledi.
Müge Boz ve Latif Doğan'ın canlı yayın konuğu olduğu programda Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti.
Gelen sorular üzerine açıklama yapan Alişan, "Demet Akalın Ankara'ya gitti. Önceden söz verdiği önemli bir işi vardı. Yarın yeniden canlı yayında olacak" dedi.