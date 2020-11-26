'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konuğu Sinan Akçıl

Star TV'de Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programına katılacağını söyleyen Sinan Akçıl, "Biliyorsunuz bir süredir Demet'le aramız çok iyi değildi. Cuma günü programına konuk oluyorum. Kısacası 'aramızdaki buzlar tamamen eridi' diyebilirim" açıklamasında bulundu.

Yeni şarkısı 'Bye Bye' ile dikkat çeken Akçıl, "Yeni şarkımız kısa sürede çok güzel bir etkileşim aldı. Bu riskli ortamda, sıkıntılı piyasa şartlarında şarkı çıkartma cesaretini gösterip, böyle bir başarı yakalamak bizim için ayrıca mutluluk verici bir durum oldu" dedi.