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26.09.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Demet’e gönderme!

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Cihangir’de objektiflere takıldı.

Demet’e gönderme!
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Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Cihangir’de objektiflere takıldı. Düzenledikleri partilerde koronavirüs vakalarının çıkması nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan çift, Demet Akalın’ı kızdıracak açıklamalar yaptı. Model, kendisine sosyal medyada “Cahil” diyen şarkıcı için, “Kişisel olarak tanımıyorum. Ama duydum söylediklerini ve ilgilenmiyorum” şeklinde konuştu. Aral ise, “Akalın, Şevval’in annesi yaşında. Birazcık ayıp oluyor. Herkes kendi hayatına baksın” sözleriyle şarkıcıyı topa tuttu. 

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