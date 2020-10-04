Demirhindi nedir, nerede yetişir? Demirhindi nasıl yenir?

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Demirhindi nedir?

Demirhindi , hem tıbbi hem de mutfak amaçlı çok çeşitli kullanımlara sahip lezzetli, tatlı ve ekşi bir meyvedir . Yaprak dökmeyen demirhindinin yaprakları ve uzun kahverengi kabukları ile karakterize baklaya benzer. Bakla görünümündeki bu meyve içinde demirhindi meyvesi olan yapışkan, etli, sulu bir hamurdur. demirhindi meyvesinin etli sulu ve hamurumsu bu kısmı yenilmektedir. Hem tatlı hem de ekşi olduğu için insanlar tarafından genellikle sevilerek tüketilen bir meyvedir.

Demirhindi nerede yetişir?

Demirhindi ağacı, Afrika'nın tropikal bölgelerine, özellikle de Sudan'a özgüdür, fakat ekimi, dünyanın neredeyse tüm tropikal bölgelerine yayılmıştır çünkü bu, yararlı ve arzu edilen bir beslenme kaynağı ve eşsiz lezzet kaynağıdır. Binlerce yıldır yetiştirilmiş ve muhtemelen 5000 yıl önce Asya'ya doğru yol almıştır. 500 yıl öncesine kadar, İspanyol kaşifleri aracılığıyla Amerika'ya doğru yol almıştı. Güney Amerika ve Meksika dünyanın en büyük tüketicileri ve demirhindi üreticileri olmaya devam etmekte.

Demirhindi nasıl yenir?

Tamamen olgunlaştıktan ya da kurutularak, baharat haline getirildikten sonra tatlılara eklenen çiğ bir meyve olarak tüketilebilir . Demirhindi, Sık sık reçellerde ve soslarda kullanılır ve hatta dünyanın bazı yerlerinde kurutulmuş ve işlenmiş şekerler haline getirilir. Demirhindi içerdiği sağlık yararları nedeniyle Asya ve Güney Amerika'da çorba ve yemeklerde her zaman kullanılır.

Demirhindinin besin değerleri

Demirhindi, besin bileşenleri nedeniyle dünyadaki çok değerli bir üründür. Bunlar arasında C vitamini, E ve B, kalsiyum , demir , fosfor , potasyum , manganez ve diyet lifi bulunmaktadır. Ayrıca demirhindiyi güçlü bir antioksidan ve anti-enflamatuar ajan yapan organik bileşikler barındırmaktadır.

Demirhindinin faydaları nelerdir?

Sindirimi arttırır

Demirhindi içerisinde yüksek miktarda diyet lifi barındırdığından, doğal bir müshil olarak kabul edilmektedir. Bir meyve ya da baharat olarak demirhindi yemek, sindirim sisteminizin verimliliğini artırabilir, lif dışkınızı toplayabilir, böylece bağırsak yolunun düz kaslarından kolayca geçebilir. Demirhindi, aynı zamanda, besinlerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabilecek safra aktivitesini de uyardığı ve lifin sindirimi hızlandırmak için mide sularını uyardığı anlamına gelen, bilge bir maddedir.

Bunların hepsi birlikte, sindirim sisteminiz üzerinden işlerin daha hızlı geçtiği ve kronik kabızlıktan muzdarip olmanız halinde onu güçlü bir müshil haline getirir. ancak demirhindi garip bir şekilde lif miktarı nedeniyle gevşek dışkıları azaltabilir. Yapılan çalışmalarda kronik ishale de iyi geldiği ortaya çıkmıştır.

Kalp sağlığını korur

Demirhindi ile ilgili çalışmalar, kan basıncını ve kolesterolü azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Demirhindideki lif içeriğinin, kolesterolün azalması ile bir ilgisi vardır , çünkü fazla LDL kolesterolü damarlardan ve arterlerden ayırdığı bilinmektedir. Demirhindinin içindeki potasyum, kan basıncındaki azalmadan sorumlu olabilir , çünkü kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltan bir vazodilatatör olarak bilinir. Demirhindideki C vitamininin etkileyici seviyesinin de onunla bir ilgisi vardır. C vitamini, serbest radikallerin etkisini azaltabilen bir antioksidandır. Kalbe bağlı sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Dolaşımını artırır

Demirhindinin tek bir porsiyonu günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızın yüzde 10'nundan fazlasını karşılar. Vücuttaki sağlıklı bir demir kaynağı, vücudun içinde uygun kırmızı kan hücresi sayısını garanti eder, bu da farklı kasların ve organların uygun şekilde işlev görmesini sağlar. Ayrıca, demir eksikliği, zayıflık, yorgunluk, baş ağrıları, kognitif bozukluklar ve mide sorunları ile karakterize olan anemiye neden olur. Anemiyi tedavi edebilmek için bol bol demirhindi yemeniz gerekir.

Sinir Fonksiyonunu İyileştirir

Demirhindi içindeki en önemli vitaminlerden biri B kompleksidir. B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur. Demirhindi aktif kalmanıza, reflekslerinizi korumanıza ve güçlü kalmanıza yardımcı olabilecek sinir fonksiyonlarının yanı sıra kas gelişimini de geliştirmekten sorumludur.

Kilo kaybı

Demirhindi olarak elde edilebilen veya bir baharat olarak kullanıldığında faydalanabilen eşsiz bileşiklerden biri hidroksisitrik asit (HCA) barındırmaktadır. HCA kilo kaybına bağlıdır, çünkü vücutta özellikle yağ depolamaya yardımcı olan bir enzimi inhibe ettiği gösterilmiştir. Ayrıca, demirhindi nörotransmitter serotonin artırarak iştahı bastırdığı bilinmektedir. Bu alanlardaki araştırmalar halen devam etmektedir, ancak kilo verme ile ilgili olarak etkiliyeci sonuçlar gösterdiği bilinmektedir.

Bağışıklığı Artırır

Demirhindinin içerisindeki yüksek miktarda C vitamini ve diğer antioksidan etkiler, bağışıklık sitemini güçlendirmeye ve diğer mikrobiyal ve mantar hastalıklarından korumaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca antiseptik ve antimikrobiyal etkileri nedeniyle vücuttaki parazit oluşumunu da azaltır . Özellikle demirhindi ekildiği tropik bölgelerde çocuklarda bağırsak kurtlarının ortadan kaldırılmasıyla bağlantılıdır.

Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor: Aynı zamanda demirhindi karaciğer hastalıkları konusunda da oldukça faydalı bir besin. Demirhindi ile hazırlanan kürlerin karaciğeri 20 yaş gençleştirdiği söyleniyor.

Karaciğeri gençleştiren demirhindi kürü tarifi

100 gr demir hindi 1 litre suyun içine parçalanarak atılır ve kaynatılır. Süzüldükten sonra sabah ve akşam 1 bardak içilir.

Demirhindi karaciğerinizdeki yağları gidermek açısından oldukça iyidir ve hemen hemen tüm karaciğer sorunlarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.