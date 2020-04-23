Demirören Medya bayrama neşe katacak

“Bir çocuk neşelenirse, dünya değişir” fikrinden yola çıkan Demirören Medya, 23 Nisan haftasında miniklerin hayallerini ve yeteneklerini geliştirmek, onların karantinadaki hayatlarına neşe katmak için Online Çocuk Şenliği düzenliyor. 26 Nisan’a dek gerçekleşecek online festival; Milliyet Çocuk, Hürriyet, Posta, Fanatik ve Kanal D’nin yazar, uzman, sporcu, ekran yüzleri ve influencer’larıyla minikleri sosyal medyada buluşturacak. Bugün saat 15.00’te Milliyet Instagram hesabı (@milliyetcomtr) üzerinden Dilara Koçak, çocuklarla mutfağa girip, sağlıklı atıştırmalıklar hazırladığı bir canlı yayın gerçekleştirecek. Ayrıca Kanal D’nin güldüren programı ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibi de saat 16.00’da ‘Evde Kal 23 Nisan Özel’ sohbetleriyle Çok Güzel Hareketler YouTube kanalında olacak.

Festivali programı

Cuma

16.00 Zeynep İşman&Ayben Ertem

@milliyetcomtr

17.00 Ömür Kurt&Tan Sağtürk

@hurriyetcomtr

Cumartesi

14.00 Ali Nihat Uzel&Ogeday Girişken

@fanatikcomtr

17.00 Ömür Kurt&Mehmet Erbil @hurriyetcomtr

Pazar

14.00 Hasan Kızıl

(Hayat Tamircisi)

@zeyd_hayattamircisi

17.00 Ömür Kurt&Doğan Cüceloğlu @hurriyetcomtr