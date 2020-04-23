Demirören Medya bayrama neşe katacak
Demirören Medya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını, Online Çocuk Festivali ile kutluyor. Dört gün sürecek etkinlikte; Milliyet Çocuk, Hürriyet, Posta, Fanatik ve Kanal D’nin sevilen yazar, uzman, sporcu ve ekran yüzleriyle çocuklar bir araya gelecek
“Bir çocuk neşelenirse, dünya değişir” fikrinden yola çıkan Demirören Medya, 23 Nisan haftasında miniklerin hayallerini ve yeteneklerini geliştirmek, onların karantinadaki hayatlarına neşe katmak için Online Çocuk Şenliği düzenliyor. 26 Nisan’a dek gerçekleşecek online festival; Milliyet Çocuk, Hürriyet, Posta, Fanatik ve Kanal D’nin yazar, uzman, sporcu, ekran yüzleri ve influencer’larıyla minikleri sosyal medyada buluşturacak. Bugün saat 15.00’te Milliyet Instagram hesabı (@milliyetcomtr) üzerinden Dilara Koçak, çocuklarla mutfağa girip, sağlıklı atıştırmalıklar hazırladığı bir canlı yayın gerçekleştirecek. Ayrıca Kanal D’nin güldüren programı ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibi de saat 16.00’da ‘Evde Kal 23 Nisan Özel’ sohbetleriyle Çok Güzel Hareketler YouTube kanalında olacak.
Festivali programı
Cuma
16.00 Zeynep İşman&Ayben Ertem
@milliyetcomtr
17.00 Ömür Kurt&Tan Sağtürk
@hurriyetcomtr
Cumartesi
14.00 Ali Nihat Uzel&Ogeday Girişken
@fanatikcomtr
17.00 Ömür Kurt&Mehmet Erbil @hurriyetcomtr
Pazar
14.00 Hasan Kızıl
(Hayat Tamircisi)
@zeyd_hayattamircisi
17.00 Ömür Kurt&Doğan Cüceloğlu @hurriyetcomtr