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Haberler Magazin Haberleri Deniz Akkaya ve kızı alışveriş turunda
30.10.2020 - 12:57 |

Deniz Akkaya ve kızı alışveriş turunda

Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Deniz Akkaya ve kızı alışveriş turunda
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Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Deniz Akkaya ve kızı, çıktıkları alışveriş turunda eksiklerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra yemek katında bulunan bir mekana geçerek akşam yemeği yediler.

Sağlıklı beslenmeye önem veren 43 yaşındaki eski manken, kendi markası olan maskesi ile dikkat çekti.

Alışveriş turu ve yemek sonrası anne-kız, hızlı adımlarla araçlarına binerek AVM'den ayrıldılar. 

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