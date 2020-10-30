Deniz Akkaya ve kızı alışveriş turunda

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Deniz Akkaya ve kızı, çıktıkları alışveriş turunda eksiklerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra yemek katında bulunan bir mekana geçerek akşam yemeği yediler.

Sağlıklı beslenmeye önem veren 43 yaşındaki eski manken, kendi markası olan maskesi ile dikkat çekti.

Alışveriş turu ve yemek sonrası anne-kız, hızlı adımlarla araçlarına binerek AVM'den ayrıldılar.