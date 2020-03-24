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HaberlerMagazin Haberleri Deniz Berdan'ın corona virüs önlemi!
24.03.2020 - 10:47 |

Deniz Berdan'ın corona virüs önlemi!

Modacı Deniz Berdan, oğlu Can’ın eğitimi için iki yıldır İngiltere’de yaşıyordu. Berdan, corona virüs nedeniyle kızı Begüm ve oğlu ile yaşadığı evi ayırdı.

Deniz Berdan'ın corona virüs önlemi!

Hürriyet'in haberine göre; covid-19 için tedbiri elden bırakmayan Deniz Berdan, çocukları için kiralık bir daire tuttu. Salgına karşı her türlü önlemi aldığını söyleyen Berdan, "Televizyon kumandasından cep telefonuna kadar her şeyi dezenfekte ettim. Marketten sipariş ettiklerimi hemen eve sokmuyorum. 3 gün balkonda bekletiyorum. Sonra da hepsini tek tek yıkıyorum" dedi.

Deniz Berdanın corona virüs önlemi

Deniz Berdanın corona virüs önlemi

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