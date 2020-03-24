Deniz Berdan'ın corona virüs önlemi!

Hürriyet'in haberine göre; covid-19 için tedbiri elden bırakmayan Deniz Berdan, çocukları için kiralık bir daire tuttu. Salgına karşı her türlü önlemi aldığını söyleyen Berdan, "Televizyon kumandasından cep telefonuna kadar her şeyi dezenfekte ettim. Marketten sipariş ettiklerimi hemen eve sokmuyorum. 3 gün balkonda bekletiyorum. Sonra da hepsini tek tek yıkıyorum" dedi.

