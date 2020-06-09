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09.06.2020 - 09:30 |

Deniz Seki annesiyle hasret giderdi

Corona virüs nedeniyle annesi Güler Seki ile görüşemeyen Deniz Seki, annesini görüntülü arayarak en sevdiği şarkıyı söyledi.

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Şarkıcı Deniz Seki, görüntülü arayıp özlem giderdiği annesi Güler Seki’ye en sevdiği şarkıyı söyledi. Şarkıcıya annesi de eşlik etti.

Bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Deniz Seki ise paylaşımına; “Ben hala minik Deniz’in, sen hala benim en kıymetlim… En sevdiğin şarkını yan yana söyleyemesek de seni ne kadar çok özlediğimi sen biliyorsun canım annem. İlk göz ağrın Deniz’in seni çok çok çok seviyor” notunu düştü.

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Cadde Yazarları

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