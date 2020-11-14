Deniz Seki kaç yaşında? Deniz Seki ne zaman, neden hapse girdi?

Deniz Seki hakkında peş peşe aramalar başladı. İBO Show'a konuk olan Deniz Seki ile ilgili bilgileri haberimize ekledik. İşte Deniz Seki biyografisi...

DENİZ SEKİ KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1970'de İstanbul'da doğan Deniz Seki, pop müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı. İlkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak[kaynak belirtilmeli] Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul Televizyonu'ndaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu.

DENİZ SEKİ NE ZAMAN, NEDEN HAPSE GİRDİ?

Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında Deniz Seki'nin de bulunduğu 19 sanık hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada Seki, serbest bırakılmış ve hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştır.

Uyuşturucu iğrenç bir şey. Uyuşturucu kullanan insanlar, kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerini yok etmeye de başlıyor. Ama çaresizlik seni o kötü yollara sürüklüyor. Sonra aklın başına geliyor ama iş işten geçmiş oluyor.

Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozulmuş ve Seki hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Mahkeme Seki'nin yakalama kararını tutukluluğa çevirmiştir. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Seki aleyhine mahkemece 18 Şubat 2010 tarihinde "uyuşturucu ticaretine yardım etmek" suçlamasıyla 8 yıl hapsi istenmiştir. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini talep etti. 24. Şubat 2010 tarihinde görülen davanın ardından Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne sevk edildi.

Seki, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını infaz savcılığına gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Seki, 15. Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı.Çıkarıldığı mahkeme tarafından 16. Kasım 2014'te cezaevine gönderildi. 5. Haziran 2017'de tahliye edildi.

DENİZ SEKİ ALBÜM

Albüm

Hiç Kimse Değilim (1997)

Anlattım (1999)

Şeffaf (2001)

Aşkların En Güzeli (2003)

Aşk Denizi (2005)

Sahici (2008)

Sözyaşlarım (2011)

İz (2014)

Uzun Hikaye (2018)