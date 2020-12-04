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HaberlerMagazin Haberleri Deniz Seki'den eğlenceli paylaşım: Tuvalet kağıdı reklamlarına açığım
04.12.2020 - 14:48 |

Deniz Seki'den eğlenceli paylaşım: Tuvalet kağıdı reklamlarına açığım

Geçtiğimiz yıllarda klozet üstünde çekilmiş bir pozunu paylaşan Deniz Seki, esprili bir dille tuvalet kağıdı reklamları teklifine açık olduğunu belirtti.

Deniz Seki'den eğlenceli paylaşım: Tuvalet kağıdı reklamlarına açığım
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Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Demet Akalın ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Deniz Seki, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

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Demet Akalın'dan Deniz Seki açıklaması

Eski yıllardan kalma bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcının klozet üzerindeki pozu, takipçilerini güldürdü. Deniz Seki, bu pozuna "Bu bir tuvalet kağıdı reklamlarına açığım postudur" notunu düştü.

Deniz Sekiden eğlenceli paylaşım: Tuvalet kağıdı reklamlarına açığım

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