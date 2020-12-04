Deniz Seki'den eğlenceli paylaşım: Tuvalet kağıdı reklamlarına açığım

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Demet Akalın ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Deniz Seki, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Eski yıllardan kalma bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcının klozet üzerindeki pozu, takipçilerini güldürdü. Deniz Seki, bu pozuna "Bu bir tuvalet kağıdı reklamlarına açığım postudur" notunu düştü.