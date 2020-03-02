Deniz tutkunları buluştu

Dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show, deniz tutkunlarını bir araya getirdi. 10 bin markanın ürünlerinin sergilendiği etkinlikte, 15 bin TL ile 40 milyon TL arası tekneler ve 100 bin TL’den başlayan deniz oyuncakları dikkat çekti. Organizasyonda, Ahmet ve Mehmet Hanif Kardeşler’in sahibi olduğu HNF Yatching’in standı, ilgi gördü. Standa, marka bünyesinde yer alan dünyaca ünlü İtalyan Contest teknelerinin üçüncü kuşak temsilcisi Arjen Conjin de katıldı. Bir başka yerde ise Akın Beyazıt’ın Türkiye’ye getirdiği tüpsüz dalış sağlayan Airbuddy cihazı, Türkiye dalış rekortmeni Bilge Çingigiray Aydın tanıttı.