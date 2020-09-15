Yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği için bir araya geldiğini belirten Gizem Özdilli, arkadaşlarını beklediği sırada kısa bir alışveriş turu yaptı.

Yemek yediği mekan çıkışında açıklama yapan Özdilli, "Pandemiden dolayı uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelemiyorduk. Pandemi süresince en çok özlediğim şey ise balık restoranı diyebilirim. Beni bilen bilir, denizden babam çıksa yerim" dedi.