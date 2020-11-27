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Haberler Magazin Haberleri Depremde enkazdan çıkarılan 101 kedi ve köpeği çiftliğine aldı
27.11.2020 - 11:35 |

Depremde enkazdan çıkarılan 101 kedi ve köpeği çiftliğine aldı

Rock müziğin usta ismi Haluk Levent, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Depremde enkazdan çıkarılan 101 kedi ve köpeği çiftliğine aldı
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Sanatçılığın yanı sıra Ahbap Derneği ile birçok ihtiyaç sahibi insana yardım eli uzatan Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda yaşanan İzmir depreminde enkazdan çıkarılan birçok hayvanı çiftliğine getirdiğini söyledi.

Ayak üstü soruları yanıtlayan şarkıcı, "İstanbul'a günübirlik geldim. Bir hafta kadar daha İzmir'de olacağız. Enkazdan çıkan sahipsiz tam 88 kedi ve 13 köpeği alıp buradaki çiftliğime getirdim. Bakımlarını burada yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar herkese yetişmeye çalışıyoruz. Yarın tekrar İzmir'e döneceğim" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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Cadde Yazarları

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