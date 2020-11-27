Depremde enkazdan çıkarılan 101 kedi ve köpeği çiftliğine aldı

Sanatçılığın yanı sıra Ahbap Derneği ile birçok ihtiyaç sahibi insana yardım eli uzatan Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda yaşanan İzmir depreminde enkazdan çıkarılan birçok hayvanı çiftliğine getirdiğini söyledi.

Ayak üstü soruları yanıtlayan şarkıcı, "İstanbul'a günübirlik geldim. Bir hafta kadar daha İzmir'de olacağız. Enkazdan çıkan sahipsiz tam 88 kedi ve 13 köpeği alıp buradaki çiftliğime getirdim. Bakımlarını burada yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar herkese yetişmeye çalışıyoruz. Yarın tekrar İzmir'e döneceğim" dedi.