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21.12.2020 - 09:54 |

Deren Talu-Baran Tınaz'dan aşk pozu

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Deren Talu-Baran Tınaz'dan aşk pozu
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Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık yedi aydır Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çifften Talu, kural bozdu.

24 yaşındaki güzel, sevgilisi ile birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Talu'nun kalp emojisi ile yaptığı paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Deren Talu-Baran Tınazdan aşk pozu

Magazin Haberleri Bülteni (21 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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