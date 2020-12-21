Deren Talu-Baran Tınaz'dan aşk pozu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık yedi aydır Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çifften Talu, kural bozdu.

24 yaşındaki güzel, sevgilisi ile birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Talu'nun kalp emojisi ile yaptığı paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.