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18.02.2021 - 09:16 |

Derin Talu liseden mezun oldu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Talu, mezuniyet pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Derin Talu liseden mezun oldu
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16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu mezun oldu. Liseyi bitiren 17 yaşındaki Talu, kepli fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

Derin Talu liseden mezun oldu

"ÇOK GÜZEL"
Sosyal medyada yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan Derin Talu'nun paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Talu'nun ablası Deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok güzel" notunu düştü.

Derin Talu liseden mezun oldu

Defne Samyeli ise Derin'in paylaşımına alkış emojileri ekleyerek, 17 yaşındaki kızını tebrik etti.

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    Cadde Yazarları

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