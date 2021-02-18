Derin Talu liseden mezun oldu

16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu mezun oldu. Liseyi bitiren 17 yaşındaki Talu, kepli fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

"ÇOK GÜZEL"

Sosyal medyada yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan Derin Talu'nun paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Talu'nun ablası Deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok güzel" notunu düştü.

Defne Samyeli ise Derin'in paylaşımına alkış emojileri ekleyerek, 17 yaşındaki kızını tebrik etti.