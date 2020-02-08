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08.02.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Dersimiz, etkili gülüş

İş ve sosyal hayatın renkli simaları, Oggusto ve Cliniqa Dental World iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte buluştu.

Dersimiz, etkili gülüş

Özlem Güsar ev sahipliğindeki davette; Ayten Danışman, Dilara Koçak, Ahu Orakçıoğlu, Meral Yazıcı, Pınar Hotiç ve Gülay Kamaz yer aldı. Fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz’ın, güzel çıkmanın tüyolarını paylaştığı organizasyonda, Cliniqa Dental World’ün kurucusu Uzman Dr. Ömer Polat da, fotoğrafın güzel gülüşlerden geçtiğini belirterek diş bakımının önemine dikkat çekti.

Dersimiz, etkili gülüş

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