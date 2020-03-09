Derviş Zaim: 'Tabutta Rövaşata'nın mali hakları benim!

Derviş Zaim, senaryo yazarı, ortak yapımcı ve yönetmen olarak imza attığı 'Tabutta Rövaşata'nın mali haklarının kendisinde olduğunun tespitine karar verilmesini talep etti.

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Derviş Zaim, filmin mali haklarını 1996’da İstisnai Filmler’e devretmiştir. Zaim, şirketle sözleşmesi sona erince haklarını geri almıştır. Ancak İstisnai Filmler aleyhine başlatılan icra takipleri nedeniyle filmin eser işletme belgesine haciz konulmuştur. Film izinsiz şekilde çeşitli platformlarda kullanılmıştır. Zaim’e hiçbir ödeme yapılmamıştır.”

'İNTERNETTEN KALDIRILSIN'

Zaim’in avukatı, filmin internetten erişiminin engellenmesini talep etti:

“Sözleşmede filmden elde edilecek gelirin yüzde 37’sinin Zaim’e ödeneceği belirtilmiştir. Buna rağmen Zaim, sözleşmede belirtilen 120 bin doların dışında İstisnai Filmler’den ödeme alamamıştır. İstisnai Filmler, 10 yıl önce filme ilişkin mali hakları Horizon şirketine devretmiştir. Bu kabul edilemez. Şimdilik bin liranın davalılardan tahsili ile filmin internetten erişiminin engellenmesini istiyoruz.”