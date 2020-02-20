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20.02.2020 - 16:23 |

Derya Bedavacı 39 derece ateşle sahnede

Son dönemin dikkat çeken vokalleri arasında yer alan Derya Bedavacı, Etiler'de bir mekanda sahne aldı.

Derya Bedavacı 39 derece ateşle sahnede

Performansına 'Deme' adlı şarkısı ile başlayan Derya Bedavacı, iki saat boyunca zengin repertuvarı ile kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziytafeti sundu.

Soğuk algınlığı dolaysıyla 39 derece ateşle ve serum takviyeleriyle sahnedeki yerini alan Bedavacı, "Sahne bizler için verilmiş biz sözdür. Allah sözümüzden dönmeyi nasip etmesin" diyerek alkış aldı.

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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