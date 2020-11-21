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21.11.2020 - 07:49 |

Derya Beşerler: Temsili Birol

Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu'nun koronavirüse yakalandığını açıklaması ardından, eşi Derya Beşerler sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Eşinin minik heykeliyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Beşerler, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Oyuncu, paylaşımına "Yan yana gelemeyeceğimiz için temsili Birol Namoğlu ile çektim fotoğrafımızı... Arayan soran, mesaj atan, 'dur bir çorba yapıp da kapıya asayım' diyen herkese çok çok teşekkür ederiz. Gözlerdeki yorgunluk durumun özeti... Ancak merak etmeyiniz, biz iyiyiz" notunu düştü.

Derya Beşerler: Temsili Birol

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