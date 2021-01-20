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20.01.2021 - 09:30 |

Derya Şensoy önce kızdı, sonra özür diledi!

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Derya Şensoy, gazetecilerin “Kerem Kanık ile yeni bir ilişkiye başladınız. İlişkiniz nasıl gidiyor?’’ sorusuna sinirlenip bağırdı. Olaydan birkaç saat sonra tanıdığı gazetecileri devreye sokan oyuncu, bağırdığı için özür diledi.

Derya Şensoy önce kızdı, sonra özür diledi!
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Derya Şensoy, önceki gün Bebek'te bir takı dükkanından çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin, "Kerem Kanık ile yeni bir ilişkiye başladınız. İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna sinirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü oyuncu, "Nasıl bu kadar eminsiniz bir ilişkim olduğundan? Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Bu sorular beni rahatsız ediyor" dedi.

Projeleri ve yaptığı işlerle ilgili soruları yanıtlayan Şensoy, daha sonra üslubunun yanlış olduğunu düşünüp birkaç gazeteci arkadaşını devreye soktu. Gösterdiği tepkiden dolayı röportaj yaptığı gazeteciden özür diledi.

    Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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