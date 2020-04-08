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HaberlerMagazin Haberleri Derya Uluğ: Senin gibi bir ablam olduğu için şanslıyım!
08.04.2020 - 11:49 |

Derya Uluğ: Senin gibi bir ablam olduğu için şanslıyım!

Şarkıcı Derya Uluğ, ablası Hülya Uluğ'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Derya Uluğ: Senin gibi bir ablam olduğu için şanslıyım!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Derya Uluğ, son paylaşımında ablasının yeni yaşını kutladı. Hülya Uluğ ile çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, şöyle dedi:

"Hayatımda tanıdığım en güçlü kadınlardan birisin. Anneliği, kardeşliği, evlat olmayı, arkadaşlığı güzel derlenmiş bir gül buketi gibi bir arada öyle güzel tutuyorsun ki. Senin gibi bir ablam olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Geçmiş tüm yaşlarından daha güzel bir yaş olsun sana bu yaşın. Seni çok seviyorum iyi ki doğmuşsun canım ablacım."

Hülya Uluğ da kardeşine, "Canım kardeşim, o kadar güzel bir kalbin var ki; öyle güzel seviyorsun ki; senin o güzel sevgini öyle seviyorum ki, tarif et desen edemem. Tek bildiğim senin iyi olman için her şeyi yapabilecek olmam. İyi ki sen varsın ve iyi ki sen kardeşimsin. Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Derya Uluğ: Senin gibi bir ablam olduğu için şanslıyım

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