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16.01.2021 - 10:52 |

Derya Uluğ: Yeni tanıştığım insanlarla arama duvar örüyorum

Şarkıcı Derya Uluğ, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı 'Gel Gör Beni'ye konuk oldu.

Derya Uluğ: Yeni tanıştığım insanlarla arama duvar örüyorum
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Derya Uluğ, Armağan Çağlayan’ın “Soğuk biri gibi görünüyorsunuz” cümlesine karşılık, “Aslında öyle değil. İçimi göstermeyen bir yanım var. Yakın arkadaşlarım, çevrem bilir, normal hayatta hiç böyle değilim. Yeni tanıştığım insanlarla arama duvar örüyorum ama bilinçli yapmıyorum” dedi.

Müzikle ilgili ideallerini anlatan Uluğ, “İdealler ve gerçekler birbirini tutmuyor. Bazen bazı şeyler için üzülmüyor değilim. Keşke herkes daha farklı şarkıları sevse. Tek bir alana hapsolmasa popüler şarkılar” şeklinde konuştu.

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    Cadde Yazarları

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