Beşiktaş JK’nın ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasına destek gecesi, pazar akşamı Kanal D’de yapılacak. Yılmaz Erdoğan’ın sunacağı ‘Ödül Senin’ programı Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşecek. Canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın, eski ve yeni sporcularla antrenörler oturacak.



Erdoğan’ın konukları arasında Hülya Avşar, Erkan Petekkaya, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi isimler yer alacak. BKM’nin katkılarıyla gerçekleşecek organizasyonda, Beşiktaş’ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu ‘Kampanya Hatıra Tişörtü’nün satışı da yapılacak.