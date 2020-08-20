Detoks zamanı

Ülkemizin usta tiyatro sanatçılarından Demet Akbağ, Sedef İyibar, Ülker-Mert Gürün ve Ruken Mızraklı ile ailesi, pandemi dönemini fırsat bilip detoks programına girdi. Vitalica Wellness’in hazırladığı hizmetlerle kendilerini yenileyen, dinlenen ve ruhsal dinginliğe kavuşan isimler, şu sıralar toksinleriyle vedalaşıyor. Program kapsamında organik beslenen iki grubunda keyifleri yerinde…