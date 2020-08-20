20.08.2020 - 07:00 |
Detoks zamanı
Ülkemizin usta tiyatro sanatçılarından Demet Akbağ, Sedef İyibar, Ülker-Mert Gürün ve Ruken Mızraklı ile ailesi, pandemi dönemini fırsat bilip detoks programına girdi.
Ülkemizin usta tiyatro sanatçılarından Demet Akbağ, Sedef İyibar, Ülker-Mert Gürün ve Ruken Mızraklı ile ailesi, pandemi dönemini fırsat bilip detoks programına girdi. Vitalica Wellness’in hazırladığı hizmetlerle kendilerini yenileyen, dinlenen ve ruhsal dinginliğe kavuşan isimler, şu sıralar toksinleriyle vedalaşıyor. Program kapsamında organik beslenen iki grubunda keyifleri yerinde…
Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.