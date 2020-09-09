09.09.2020 - 07:00 |
Detoks zamanı
Sunucu Burcu Esmersoy, Le Méridien Bodrum’da detoksa başladı.
Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Burcu Esmersoy, bir karesinin altına, “Sağlıklı beslenerek, doğru bildiğim yanlışları öğrenerek, tekrar kitaplarıma konsantre olabildiğim, bol sohbetle geçen, sosyal medyadan uzak mis gibi bir hafta” notunu düştü.
Takipçileri Esmersoy’u, “Fıstık gibisiniz” ve “Detoks yaramış” gibi yorumlarla iltifat yağmuruna tuttu.
Karantine günlerini evde geçiren Burcu Esemrsoy, normalleşmenin ardından tatile çıkmıştı. Güzel sunucu, yaz aylarını Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyarak geçirdi.