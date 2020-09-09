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09.09.2020 - 07:00 |

Detoks zamanı

Sunucu Burcu Esmersoy, Le Méridien Bodrum’da detoksa başladı.

Detoks zamanı
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Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Burcu Esmersoy, bir karesinin altına, “Sağlıklı beslenerek, doğru bildiğim yanlışları öğrenerek, tekrar kitaplarıma konsantre olabildiğim, bol sohbetle geçen, sosyal medyadan uzak mis gibi bir hafta” notunu düştü.

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Takipçileri Esmersoy’u, “Fıstık gibisiniz” ve “Detoks yaramış” gibi yorumlarla iltifat yağmuruna tuttu.

Detoks zamanı

Karantine günlerini evde geçiren Burcu Esemrsoy, normalleşmenin ardından tatile çıkmıştı. Güzel sunucu, yaz aylarını Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyarak geçirdi.

Tuğba Ekinci: Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecekSon şarkısını duyurmak için sosyal medyadan kalça fotoğrafı paylaşan Tuğba Ekinci, son olarak bikinili videosunu yayınladı. Ekinci, ""Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Varsa daha iyisi gösterin” ifadelerini kullandı.
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Cadde Yazarları

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