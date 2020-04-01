Dev destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı önemli bir destek de Baby Turco’dan geldi. Marka, internet sitesindeki bebek bezi satışından elde edilecek geliri, Haluk Levent ve AHBAP Derneği’yle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. 30 Nisan tarihinde sona erecek yardım kampanyası çerçevesinde, bu ay boyunca babyturco.com.tr’den yapılan alışverişlerden elde edilecek kazancın tamamı bağışlanacak.