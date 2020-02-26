DEV KADROLU MİLLİ MÜCADELE DİZİSİ

TRT1’in yeni dizisi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’, Milli Mücadele’nin 16 Mart-23 Nisan 1920 arasındaki kritik altı haftasını tarihsel gerçeklere uygun olarak ekrana getirecek.

İlk tanıtımı büyük ilgi gören yapımda İlker Kızmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veriyor. Projenin oyuncu kadrosunda Kızmaz’ın yanı sıra Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Melis Sezen, Hilmicem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür ve Serkan Ercan yer alıyor. İlk bölümü, İstanbul’un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020’de yayınlanacak dizinin, altıncı ve son bölümü ise TBMM’nin açılışının yüzüncü yılı 23 Nisan haftasında ekrana gelecek. Son yılların önemli isimlerine kadrosunda yer veren yapımda, yaşanılan dönemi tüm gerçekliğiyle yansıtabilmek için kullanılan ekipman, mekan ve kostümler üzerinde titizlikle çalışılıyor. Senaryosunu Funda Çetin’in kaleme aldığı dizinin, yönetmen koltuğunda Yasin Uslu oturuyor.