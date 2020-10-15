'Dexter' ekrana geri dönüyor

Milyonlarca izleyicisi olan 'Dexter', yedi yıl ara verdikten sonra 9'uncu sezonuyla ekrana geri dönüyor. Başrolünde Michael C. Hall'ın yer aldığı dizi, 22 Eylül 2013 tarihinde final yapmıştı.

Dünyaca ünlü yapımın, 2021 sonbaharında 10 bölümlük bir sezonla yeniden ekranda olacağı duyuruldu.

Showtime yöneticisi Gary Levine, "Dexter, hem milyonlarca hayrana sahip hem de Showtime için çok özel bir dizi. Clyde Philips ve Michael C. Hall’un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.