23.09.2020 - 11:02 |
Didem Balçın uyardı: Sakın para göndermeyin!
ATV ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Selcan Hatun' karakterini canlandıran Didem Balçın, kendisi adına açılan sahte hesaplara isyan etti.
Kendi adına açılan bu tarz feyk hesaplardan mesaj atılarak para istendiğini öğrenen ünlü oyuncu, sosyal medyada durumu ifşa etti.
Konuyla ilgili takipçilerini uyaran Balçın, "Mağduriyet yaşanmaması adına bilginiz olsun. Bu hesabın insanlardan para istediğini öğrendim. Lütfen itibar etmeyiniz" dedi.