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HaberlerMagazin Haberleri Didem Balçın uyardı: Sakın para göndermeyin!
23.09.2020 - 11:02 |

Didem Balçın uyardı: Sakın para göndermeyin!

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Selcan Hatun' karakterini canlandıran Didem Balçın, kendisi adına açılan sahte hesaplara isyan etti.

Didem Balçın uyardı: Sakın para göndermeyin!
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Kendi adına açılan bu tarz feyk hesaplardan mesaj atılarak para istendiğini öğrenen ünlü oyuncu, sosyal medyada durumu ifşa etti. 

Konuyla ilgili takipçilerini uyaran Balçın,  "Mağduriyet yaşanmaması adına bilginiz olsun. Bu hesabın insanlardan para istediğini öğrendim. Lütfen itibar etmeyiniz" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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