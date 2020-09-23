Didem Balçın uyardı: Sakın para göndermeyin!

Kendi adına açılan bu tarz feyk hesaplardan mesaj atılarak para istendiğini öğrenen ünlü oyuncu, sosyal medyada durumu ifşa etti.

Konuyla ilgili takipçilerini uyaran Balçın, "Mağduriyet yaşanmaması adına bilginiz olsun. Bu hesabın insanlardan para istediğini öğrendim. Lütfen itibar etmeyiniz" dedi.