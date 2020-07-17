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17.07.2020 - 08:02 | | MESUT YILMAZ

Didem Balçın: Yediklerime dikkat ettim

Oyuncu Didem Balçın, önceki gün arkadaşı Buket Aydın’ın Etiler'deki güzellik merkezinde görüntülendi. Balçın, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Didem Balçın: Yediklerime dikkat ettim
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Mayıs başında avukat Can Aydın’la evlenen Balçın, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Oyuncu, karantinada kilo almamak için oldukça gayret gösterdiğini belirtti ve “Depresyona ve kilolara meyilli olduğumuz bir dönemdi. Ben de bu dönemi spor yaparak ve yediklerime dikkat ederek geçirdim” dedi. 

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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