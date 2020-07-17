Didem Balçın: Yediklerime dikkat ettim

Mayıs başında avukat Can Aydın’la evlenen Balçın, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Oyuncu, karantinada kilo almamak için oldukça gayret gösterdiğini belirtti ve “Depresyona ve kilolara meyilli olduğumuz bir dönemdi. Ben de bu dönemi spor yaparak ve yediklerime dikkat ederek geçirdim” dedi.