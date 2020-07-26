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26.07.2020 - 17:20 |

Didem Balçın'dan aşk dolu kutlama!

Oyuncu Didem Balçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı. Balçın, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını yayınladı ve altına romantik bir not yazdı.

Didem Balçın'dan aşk dolu kutlama!
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Karantina döneminde uzun zamandır aşk yaşadığı avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan Balçın, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, aşk dolu bir not yazdı.

Balçın, “Aslında her şey ilk gününde belli ediyor kendini… İlk fotoğrafımızda aramızda gülüp “bu tam evliyiz, mutluyuz fotosu…” demiştik… Şimdi evliyiz ve mutluyuz. Beni her gün öyle mutlu ediyorsun ki; seni her gün daha mutlu edesim geliyor. Senin doğum günün ama en büyük hediye bana geldi. İyi ki doğdun her şeyim. Mütemmim cüz'üm.. Dostum, kocam… Çok şükür, çok şükür, çok şükür...” dedi.

Didem Balçından aşk dolu kutlama

26 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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