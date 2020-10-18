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18.10.2020 - 23:08 |

Didem Devay kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Yarışmaya yeni katılan Didem Devay, bu hafta eleme adayı olarak potaya girdi. Son üçte olan Didem'in biyografisi merak ediliyor. Sıklıkla Didem Devay kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorusu soruluyor.

Didem Devay kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
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MasterChef'te eleme gecesi bu akşam ekrana geldi. Eleme adaylarından biri de Didem Devay... Yarışma devam ederken sıklıkla Didem Devay kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorusu soruluyor.

DİDEM DEVAY KİMDİR?

07/06/1994 yılında İstanbul' da doğan Didem Devay aslen Kosova kökenlidir. Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Didem Devay, İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur . İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışan Didem Devay'ın inşaat sektöründe de mühendislik deneyimleri bulunmaktadır. 

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