Didem Soydan ve Burak Deniz kimdir, kaç yaşında? İşte Didem Soydan ve Burak Deniz ile ilgili detaylar...

Magazin gündeminde Burak Deniz ve Didem Soydan konuşulan konular arasında yer alıyor. Ünlü manken Soydan ve oyuncu Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları gündemde bulunuyor. İşte Didem Soydan'ın Burak Deniz'in yaşamı ile ilgili detaylar...

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk manken ve oyuncu.

DİDEM SOYDAN'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2015- Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)

2014 - Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)

2013 - Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)

2013 - Aramızda Kalsın (Yelda)(TV Dizisi)

2012 - Uçurum (TV Dizisi)

2012 - Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991 tarihinde doğdu.

İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2015), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer almıştır.