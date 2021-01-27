Didem Soydan'dan Burak Deniz açıklaması

Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan, önceki akşam Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı.

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü model, muhabirlerin, "Nasılsınız? Uzun zamandır sizi Burak Bey ile göremiyoruz" sözleri üzerine, "Beni Burak ile hiç göremediniz" dedi.

"BİZİ HİÇ YAN YANA GÖRMEDİNİZ"

Gazetecilerin, "Bir iki kez hastanede görmüştük" demesinin ardından Didem Soydan, "Hayır, bizi hiç yan yana göremediniz ve çekemediniz. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki ünlü model, ardından köpeğini gezdirmeye devam etti.