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HaberlerMagazin Haberleri Didem Uzel: İki gündür taşınma telaşımız var
02.01.2021 - 08:45 |

Didem Uzel: İki gündür taşınma telaşımız var

Pandemi döneminde ABD’nin sağlık sistemine isyan edip Türkiye’ye dönen Didem Uzel ve Selim Sarı, önceki gün Zekeriyaköy’de görüntülendi.

Didem Uzel: İki gündür taşınma telaşımız var
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; birkaç ay önce Türkiye'ye geri döndüklerini açıklayan Uzel, yerleştikleri ilk evden memnun kalmadı. Zekeriyaköy'de objektiflere yansıyan Uzel, başka bir eve taşındıklarını söyledi.

Didem Uzel, “İki gündür taşınma telaşımız var. Oğluma da bu süreçte teyzesi ve babaannesi bakıyor” dedi.

Didem Uzel: İki gündür taşınma telaşımız var

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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