Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; birkaç ay önce Türkiye'ye geri döndüklerini açıklayan Uzel, yerleştikleri ilk evden memnun kalmadı. Zekeriyaköy'de objektiflere yansıyan Uzel, başka bir eve taşındıklarını söyledi.

Didem Uzel, “İki gündür taşınma telaşımız var. Oğluma da bu süreçte teyzesi ve babaannesi bakıyor” dedi.