Dijital heyecanı

Tülin Şahin, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, tasarımcı Cihan Nacar’ın 16 Ekim’de saat 16.00’da mbfwistanbul.com adresinden yayınlanacak dijital ortamdaki ilk defilesi ‘Aura’da başmanken olarak yer aldı. Model, ilk dijital defilesini deneyimlemenin heyecanı içinde olduğunu belirterek, değişen dünya ve gelişmelere ayak uydurmanın önemine dikkat çekti.

Şahin ve Nacar, yayından hemen sonra stüdyo Fişekhane’de modaseverlerin sorularını cevaplayacak.