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13.10.2020 - 07:00 |

Dijital heyecanı

Dijital heyecanı
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Tülin Şahin, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, tasarımcı Cihan Nacar’ın 16 Ekim’de saat 16.00’da mbfwistanbul.com adresinden yayınlanacak dijital ortamdaki ilk defilesi ‘Aura’da başmanken olarak yer aldı. Model, ilk dijital defilesini deneyimlemenin heyecanı içinde olduğunu belirterek, değişen dünya ve gelişmelere ayak uydurmanın önemine dikkat çekti.

Şahin ve Nacar, yayından hemen sonra stüdyo Fişekhane’de modaseverlerin sorularını cevaplayacak.

Nusret'in nasırlı elleri sosyal medyayı salladı'Salt Bae' hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, nasırlı elleriyle gündem oldu. Nusret'in ellerini görenler “Ağırlık kaldırmaktan nasır tutmuş. O tırnaklarını kessin" yorumları yaptı.
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Cadde Yazarları

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