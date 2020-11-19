Dilan Çıtak Tatlıses'e iki diziden teklif

Yoğun bakımdan çıkan Mustafa Topaloğlu'nun kendisinde ayrı bir yeri olduğu söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses'e, basın mensupları "Neler yapıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti. Dilan, "Bu aralar babamın şarkılarından oluşan albüm ile uğraşıyorum. İki tane iyi diziden rol teklifi geldi. Geçmişte oyunculuk eğitimi almıştım ama klip harici kamera karşısında bulunmamıştım. Bu benim için ilk olacak" dedi.