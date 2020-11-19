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19.11.2020 - 09:26 | | MESUT YILMAZ

Dilan Çıtak Tatlıses'e iki diziden teklif

Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam yakın arkadaşı Çağlayan Topaloğlu'nun Nişantaşı'ndaki dükkanına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dilan Çıtak Tatlıses'e iki diziden teklif
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Yoğun bakımdan çıkan Mustafa Topaloğlu'nun kendisinde ayrı bir yeri olduğu söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses'e, basın mensupları "Neler yapıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti. Dilan, "Bu aralar babamın şarkılarından oluşan albüm ile uğraşıyorum. İki tane iyi diziden rol teklifi geldi. Geçmişte oyunculuk eğitimi almıştım ama klip harici kamera karşısında bulunmamıştım. Bu benim için ilk olacak" dedi. 

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