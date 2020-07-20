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20.07.2020 - 07:00 |

Dilan Polat'tan çalışanlarına jet jesti

Güzellik merkezi zincirlerinin sahibi Dilan Polat, çalışanlarına jest yaptı.

Dilan Polat'tan çalışanlarına jet jesti
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Kariyerine doğum fotoğrafçılığı ile başlayan ardından güzellik merkezleri açan Dilan Polat, çalışanlarına jest yaptı. İş insanı, ablası ve aynı zamanda ortağı Sıla Doğu’yla Mersin’deki yeni şubesinin açılışı için jet kiralayarak, personeliyle Atatürk Havalimanı Genel Havacılık’tan Adana’ya gitti. Çalışanlarını ödüllendiren Polat, Adana’dan Mersin’e geçerken de VIP araç kiraladı.

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Cadde Yazarları

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