20.07.2020 - 07:00 |
Dilan Polat'tan çalışanlarına jet jesti
Güzellik merkezi zincirlerinin sahibi Dilan Polat, çalışanlarına jest yaptı.
Kariyerine doğum fotoğrafçılığı ile başlayan ardından güzellik merkezleri açan Dilan Polat, çalışanlarına jest yaptı. İş insanı, ablası ve aynı zamanda ortağı Sıla Doğu’yla Mersin’deki yeni şubesinin açılışı için jet kiralayarak, personeliyle Atatürk Havalimanı Genel Havacılık’tan Adana’ya gitti. Çalışanlarını ödüllendiren Polat, Adana’dan Mersin’e geçerken de VIP araç kiraladı.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.