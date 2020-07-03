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03.07.2020 - 17:38 |

Dilara Aydın kimdir? İşte Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Dilara Aydın'ın biyografisi...

Exatlon Challenge Türkiye programı Netflix'te yer aldı. Exatlon Challenge Türkiye Beyaz takım yarışmacılarından biri ise Dilara Aydın oldu. Aydın'ın yaşamı ise merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte Dilara Aydın'ın yaşamı...

Dilara Aydın kimdir? İşte Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Dilara Aydın'ın biyografisi...
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Exatlon Challenge Türkiye programında siyah ve beyaz takım yarışıyor. Netflix'te yayımlanan programda pek çok isim yer alıyor. Dilara Aydın, Exatlon Challenge Türkiye Beyaz takım yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki Dilara Aydın kimdir?

DİLARA AYDIN KİMDİR?

Dilara Aydın, Oğlak burcu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Halka İlişkiler Bölümü mezunu.

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