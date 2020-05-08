Ekranlara damga vuran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile izleyicilerle buluşuyor. Efsane yapımlar arasında yer alan Aşk-ı Memnu dizisinde figüranlık yapan Dilara Öztunç'un yaşamı ise gündemde araştırılmaya başlandı.Peki Dilara Öztunç kimdir, kaç yaşında? Dilara Öztunç'un eşi Umut Kızıltan kimdir?

DİLARA ÖZTUNÇ KİMDİR?

Dilara Öztunç, 17 Mart 1989 tarihinde sanatçı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Maltepe Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gördü. Öztunç, aynı zamanda sporla da ilgilenmekte olup bir süre profesyonel voleybol oynamıştır.Miss Turkey 2008 yarışmasında üçüncü oldu. Oyunculuk kariyerine ise 2008'de Aşk-ı Memnu dizisinde konuk oyuncu olarak başladı.

Dilara Öztunç 2015'te, Gamsız Hayat isimli dizide Nurcan karakterini canlandırdı. Öztunç, 2019 yılında fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile nikah masasına oturdu.

Dilara Öztunç, opera sanatçısı Can Osman Öztunç'un kızıdır