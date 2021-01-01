Dilber Ay kimdir? Dilber Ay nereli, kaç yaşında öldü? İşte, Dilber Ay şarkıları...

Kahramanmaraş'tan Düzce'ye göç eden Dilber Ay, 2019 yılında hayatını kaybetti. İbrahim Karakaş ile son evliliğini yapan Dilber Ay, yaşamını eşi ile birlikte Düzce'de sürdürüyordu. İlkokula kadar eğitim gördü. İşte, Dilber Ay biyografisi...

DİLBER AY KİMDİR?

Usta sanatçı, Kureyşan aşiretine mensuptur. 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç etti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye radyocular gelmişti. Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyleyerek yarışmada birinci olmayı başardı. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkûmlar adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Dilber Ay ikinci evliliğini 1998 yılında kendisinden 15 yaş küçük İbrahim Karakaş ile yaptı. Yaşamını Düzce'de geçiren sanatçı Dilber Ay, ayak tırnağını keserken iltihap kaparak Ankara'daki bir hastanede 29 Nisan 2019'da 63 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek buradaki şehir mezarlığında toprağa verilmiştir.

ŞARKILARI - ALBÜMLERİ

Dilberay (1974)

3 - Türküola (1975)

Meyrik (1981)

HazaL (1986)

Barak Muhabbeti 1 (1987)

Barak Muhabbeti 2 (1988)

Postaci Emmi (1990)

Oturak Havaları (1990)

Yandim Eyvah (1993)

Dağlar Oy (1993)

Bırak Ona Da Dokunma (1994)

Kisi Bitmez Daglarimin (1995)

Barak Kızı (1996)

Ölesen Gelin (1999)

Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi (2000)

Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı (2001)

Oturdum Mezar Taşına (2002)

Maraşlı Gelin (2004)

Hasrete Koştuk (2005)

Alıp Başımı Gideyim (2005)

Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)

Ellerin Olmuş (2008)

Ötme Bülbül (2009)

Be Zalim - İtfaiyeci (2010)

Darıldım Sana (2011)

Yasmı Varda Mahallede (2019)