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29.09.2020 - 14:12 |

Dilek Birgen: Yeni projeler yolda

Dilek Birgen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışveriş merkezine giden iş insanı, meydan katında bulunan bir restoranda çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Dilek Birgen: Yeni projeler yolda
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Uzun süre çalışma arkadaşları ile toplantı yapan Dilek Birgen, "Yeni farklı projelerimiz olacak. Şu aşamada görüşmelerimiz ve toplantılarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Dilek Birgen: Yeni projeler yolda

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.
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