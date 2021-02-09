Diletta Leotta ,Can Yaman ile pozunu paylaştı

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

KURAL BOZDULAR

Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan sevgilisi ile bol bol vakit geçiren Leotta, kural bozdu. Diletta Leotta, paparazzilerin objektiflerine takılmalarının ardından sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisi ile birlikte çekilen karesini yayınladı.

Ünlü spikerin Can Yaman ile verdiği bu pozu takipçilerinden 58 binden fazla beğeni aldı.

AŞK BELGELENMİŞTİ

İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar, İtalyan basınına yansımıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık üç hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

ÇİÇEKLER CAN'DAN!

Diletta, bu pozu, "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" mesajı ile Instagram hesabından yayınlamıştı.

Diletta Leotta'ya çiçekleri Can Yaman'ın yolladığı öne sürülmüştü.

İHANET Mİ?

Diletta Leotta'nın bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ünlü spikerin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinin doğum günü kutlamasına ait fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırmaması, "İhanet mi?" sorularını akıllara getirmişti.





