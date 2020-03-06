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06.03.2020 - 07:00 |

‘Dillirga’yla coştular

‘Müstakbel Damat’ta rol alan İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Ahu Sungur ve Nilgün Kasapbaşoğlu gibi oyuncular, filmin müziği için stüdyoya girdi.

‘Dillirga’yla coştular

‘Müstakbel Damat’ta rol alan İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Ahu Sungur ve Nilgün Kasapbaşoğlu gibi oyuncular, filmin müziği için stüdyoya girdi. Çoğunluğu Kıbrıs’ta çekilen proje için ‘Dillirga’ parçasını seslendiren ekibin, klip görüntüleri önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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