‘Dillirga’yla coştular

‘Müstakbel Damat’ta rol alan İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Ahu Sungur ve Nilgün Kasapbaşoğlu gibi oyuncular, filmin müziği için stüdyoya girdi. Çoğunluğu Kıbrıs’ta çekilen proje için ‘Dillirga’ parçasını seslendiren ekibin, klip görüntüleri önümüzdeki günlerde yayınlanacak.